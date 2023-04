IL MANDRILLONE TORNA A CASA – IL RE EMERITO JUAN CARLOS TORNA IN SPAGNA: A QUASI UN ANNO DAL SUO ULTIMO SOGGIORNO NEL PAESE, L’EX MONARCA HA IN PROGRAMMA UNA VISITA. ANDRÀ A TROVARE IL FIGLIO FELIPE O I NIPOTINI? FARÀ PUBBLICO PENTIMENTO PER GLI SCANDALI CHE LO HANNO COINVOLTO? MACCHÉ: L’EX MONARCA VUOLE ASSISTERE A UNA REGATA DI VELA, UNA DELLE SUE GRANDI PASSIONI (L’ALTRA SONO LE BELLE E SCOSTUMATE SIGNORINE)

Juan Carlos a Madrid

(ANSA) - A quasi un anno dal suo ultimo soggiorno in Spagna, il re emerito Juan Carlos I ha in programma una nuova visita in patria: è quanto pubblicato oggi da media iberici come El Mundo e l'agenzia di stampa Efe.

Secondo le indiscrezioni, l'ex monarca vuole assistere ad una regata di vela - sua grande passione - prevista alla fine della prossima settimana a Sanxenxo, in Galizia. L'itinerario del viaggio, ancora non confermato ufficialmente, prevede la partenza da Abu Dhabi - dove Juan Carlos vive dal 2020 - una tappa a Londra per un pranzo privato con re Carlo III e un soggiorno a Sanxenxo dal 19 al 23 aprile.

il ritorno in spagna di juan carlos 13

Lo scorso maggio, la prima visita in Spagna di Juan Carlos I dopo il suo trasferimento all'estero - sempre a Sanxenxo, per un'altra regata - aveva suscitato polemiche e provocato un certo imbarazzo anche per il figlio Felipe VI, attuale re. Da tempo, infatti, il monarca sta cercando di smarcare il proprio profilo pubblico dagli scandali che hanno coinvolto il padre e, secondo indiscrezioni, avrebbe preferito una modalità più discreta per il suo primo ritorno in patria.

