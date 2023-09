I MANESKIN VINCONO IL PREMIO "BEST ROCK" PER IL BRANO “THE LONELIEST” AI VIDEO MUSIC AWARDS ORGANIZZATI DA MTV - IL "NEW YORK TIMES" ARRIVA A CHIEDERSI SE I QUATTRO RAGAZZI SIANO "L’ULTIMA ROCK BAND" (ANNAMO BENE) – MA LA VERA REGINA DELLA SERATA È TAYLOR SWIFT CHE METTE LE MANI SU NOVE STATUETTE E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

maneskin vincono agli mtv vma 3

I Måneskin la pluripremiata band romana, porta a casa il premio Best Rock al gala dei Video Music Awards (Vma) dell'emittente musicale Mtv, che si è svolto in New Jersey, per The Loneliest. […] Il New York Times ha dedicato un editoriale alla band chiedendosi: «I Måneskin sono l’ultima rock band?».

taylor swift agli mtv vma 4

Taylor Swift, comunque, è stata la regina della serata e ha portato a casa il primo premio agli MTV in una notte piena di sorprese. Swift ha vinto nove statuette, tra cui la canzone dell'anno, il miglior video pop e la migliore regia. «Tutto questo è incredibile. Il fatto che questo sia un premio votato dai fan significa moltissimo per me», ha detto Swift nel discorso dopo il trionfo. «Non posso credere che sia passato un anno da quando ho annunciato l'album Midnights», ha aggiunto.

maneskin vincono agli mtv vma 4

La boy band K-pop Tomorrow X Together e la superstar brasiliana Anitta hanno presentato in anteprima la loro nuova collaborazione, il patinato retro-pop di "Back for More". Shakira ha portato a casa il premio per la migliore collaborazione per "TQG", la sua canzone con Karol G.

taylor swift agli mtv vma 2 shakira agli mtv vma 1 anitta agli mtv vma 1 anitta agli mtv vma 2 maneskin vincono agli mtv vma 1 maneskin vincono agli mtv vma 2 shakira agli mtv vma 2 shakira e karol g agli mtv vma 1 taylor swift agli mtv vma 1 taylor swift agli mtv vma 3