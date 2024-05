1 mag 2024 08:50

LE MANGANELLATE SI PAGANO! TRASFERITO A LA SPEZIA IL QUESTORE SEBASTIANO SALVO DOPO LE CARICHE DELLA POLIZIA A PISA CONTRO I CORTEI PRO-PALESTINA. LA DECISIONE È DIRETTA CONSEGUENZA DELLE PROTESTE DEL SINDACATO DEGLI AGENTI, SIULP, PER LA GESTIONE DELLA PIAZZA, IN PARTICOLARE PER IL TRATTAMENTO RISERVATO AGLI STUDENTI MINORENNI. DOPO LE CARICHE C’ERA STATO ANCHE IL RICHIAMO DI MATTARELLA: “L’AUTOREVOLEZZA NON SI MISURA CON I MANGANELLI” - AL POSTO DI SEBASTIANO SALVO ARRIVERÀ DA LATINA IL QUESTORE RAFFAELE GARGIULO