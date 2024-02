MANGANELLE-RAI - DOPO NAPOLI E TORINO, SCONTRI ANCHE SOTTO LA SEDE RAI DI BOLOGNA, DOVE ALCUNI MANIFESTANTI PRO-PALESTINA SI SONO RIUNITI PER PROTESTARE CONTRO LA POSIZIONE "FILO-ISRAELIANA" DELLA DIRIGENZA DELLA TV PUBBLICA - I "GIOVANI PALESTINESI", SI SONO AVVICINATI AGLI AGENTI E HANNO FORZATO IL BLOCCO, LANCIANDO OGGETTI E PETARDI, E SONO STATI RESPINTI A MANGANELLATE - LA TENSIONE SI È ALZATA DOPO CHE...

Incidenti sotto la sede Rai di Bologna nel corso del presidio pro-Palestina pic.twitter.com/otnV4Vso5b — Local Team (@localteamit) February 15, 2024

SIT-IN PRO PALESTINA ALLA SEDE RAI DI BOLOGNA

(ANSA) - Tensione, manganellate di polizia e carabinieri e lancio di oggetti da parte dei manifestanti in via della Fiera a Bologna, nei pressi della sede Rai regionale dove era in corso la manifestazione dei Giovani palestinesi. La prima fila del presidio si è avvicinata agli agenti schierati, sono partite manganellate e colpi di scudo, e lancio di oggetti e petardi dalle retrovie del gruppo. La tensione si è alzata dopo che i manifestanti hanno detto che la Rai non aveva dato garanzia di non leggere tutto il documento proposto: i manifestanti si sono avvicinati e sono stati respinti con manganelli e scudi.

SIT-IN PRO PALESTINA ALLA SEDE RAI DI BOLOGNA

I manifestanti avevano chiesto di poter leggere in televisione un documento dal titolo: "Comunicato contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai". Al microfono, poco prima del momento di contatto, un manifestante ha detto che la Rai non aveva dato garanzie di leggere integralmente il documento della piazza.

ARTICOLI CORRELATI

SIT-IN PRO PALESTINA ALLA SEDE RAI DI BOLOGNA SIT-IN PRO PALESTINA ALLA SEDE RAI DI BOLOGNA SIT-IN PRO PALESTINA ALLA SEDE RAI DI BOLOGNA