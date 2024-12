13 dic 2024 15:18

MANGIONE NON ARRIVA DAL NULLA – I MAGHEGGI DELLE ASSICURAZIONI SANITARIE (COME QUELLA GUIDATA DA BRIAN THOMPSON, UCCISO DAL KILLER 26ENNE) SONO UN DRAMMA PER LA GRAN PARTE DEI CITTADINI. ANCHE A CHI PAGA PER LA COPERTURA, INFATTI, POSSONO ESSERE RIFIUTATE LE CURE: LA MAGGIORANZA DEGLI ASSICURATI ADULTI HA ALMENO "UN PROBLEMA" DI ASSICURAZIONE SANITARIA ALL'ANNO E CIRCA IL 41% HA DEBITI PER CONTI MEDICI (CHE AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD ALMENO 220 MILIARDI DI DOLLARI)