MANGO UN SOTTOPANCIA SAPETE GESTIRE – ALL’EUROVISION SONG CONTEST ESPLODE LA POLEMICA PER I VOTI DEL PUBBLICO RESI PALESI PER ERRORE DALLA RAI - IL 39% HA DATO LA PREFERENZA A ISRAELE E ORA C’È CHI TEME CHE IL VOTO PALESE POSSA PENALIZZARE ANGELINA MANGO CHE, IERI SERA, HA INFIAMMATO LA SECONDA SEMIFINALE: VESTITA DA ETRO, SI È ESIBITA IN UNA COREOGRAFIA TRAVOLGENTE CHE LE È VALSA LA STANDING OVATION… VIDEO

1. MEDIA ISRAELE, “A NOSTRA CANTANTE EUROVISION 39% VOTO DA ITALIA”

angelina mango all eurovision 9

(ANSA) - Il 39% del voto italiano alle semifinali di ieri dell'Eurovision Song Contest è andato alla cantante israeliana Eden Golan che è passata alla finale. Lo hanno segnalato i media israeliani aggiungendo che la rivelazione della percentuale è avvenuta "accidentalmente da parte dell'emittente pubblica italiana". Di norma, la distribuzione del voto viene resa nota dopo la finale.

angelina mango all eurovision 7

Il premier Benyamin Netanyahu ha inviato alla cantante un messaggio di congratulazioni. "Non solo stai gareggiando all'Eurovision in modo orgoglioso e impressionante, ma stai gareggiando con successo - ha detto in video - di fronte a una brutta ondata di antisemitismo: e stai resistendo questo rappresentando lo Stato di Israele con enorme onore".

angelina mango all eurovision 8

2. EUROVISION 2024, UNA ANGELINA MANGO STREPITOSA EMOZIONA TUTTI CANTANDO LA NOIA

Estratto dell'articolo di www.tg24.sky.it

Un inizio pazzesco quello con cui va in scena la rappresentante dell’Italia, la nostra Angelina Mango che sul palco della Malmö Arena si è esibita con la sua canzone La noia. La performance della cantautrice di Maratea, in provincia di Potenza, alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024 andata in scena giovedì 9 maggio è stata esaltante.

angelina mango all eurovision 1

Con un outfit che ha visto la sua mise perfettamente en pendant con gli outfit delle ballerine di supporto di questa esibizione, Angelina Mango ha dato il meglio di sé, in tutto e per tutto, compresa la mise realizzata da Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro. Tra rose, vestito di pizzo e ballerine, il livello di glamour è stato notevole.

angelina mango all eurovision 5

I ritmi serrati e coinvolgenti del brano che ha decretato la vittoria dell’artista al Festival di Sanremo si sono accordati alla perfezione ai movimenti di Mango e delle sue ballerine sul palco.

Una performance perfettamente coreografata che le è valsa una standing ovation, specialmente tra i tanti supporter italiani lì presenti.

Ma tutti coloro che erano presenti all’arena Malmö in generale, non soltanto i fan dall'Italia, hanno accolto con entusiasmo l’esibizione della rappresentante nostrana, cantando a gran voce quella che è già una hit non solo italiana ma perfino internazionale, sicuramente europea.

[…]

angelina mango all eurovision 3

I conduttori Gabriele Corsi e Mara Maionchi hanno elogiato l’esibizione di questa sera di Angelina Mango, con tanto di battuta finale di Corsi: “Speriamo che Angelina Mango diventi Angelina Malmö”. Ha tutte le carte in regola per diventarlo.

Insomma, questa performance è stato un modo eccezionale per ingannare l’attesa prima dell’uscita del primo album di inediti della giovane artista, intitolato Poké melodrama. […]

