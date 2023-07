1 lug 2023 19:40

MANI IN ALTO ONANISTI, C’È “TEMPTATION ISLAND”! - DURANTE LA FINALE DEL PROGRAMMA IL TRAFFICO DI UTENTI CHE NAVIGAVANO SU “PORNHUB” È CROLLATO DEL 12,6% - MA QUESTO NON È L’UNICO EFFETTO CHE IL PROGRAMMA HA AVUTO SULLE ABITUDINI DEGLI SMANACCIATORI. DA QUANDO È PARTITA LA SERIE LA PAROLA “TEMPTATION” È STATA CERCATA IL 721% IN PIÙ NELLA LIBRERIA DI VIDEO PORNO, SI VEDE CHE L’ISOLA DELLA TENTAZIONE HA ACCESO LE PERVERSIONI DEI TELESPETTATORI…