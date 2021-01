MANI IN ALTO, QUESTA È UNA POMPA (DI BENZINA) - IN SLOVACCHIA UN RAPINATORE DI 24 ANNI VOLEVA SVALIGIARE UNA STAZIONE DI SERVIZIO, MA A FERMARLO È STATA UNA DONNA 36ENNE CHE GLI HA PRATICATO DEL SESSO ORALE - IN QUESTO MODO IL GIOVANE SI È DISTRATTO DAL SUO INTENTO INIZIALE E LA POLIZIA È RIUSCITA A INTERVENIRE...

Vincenzo Sbrizzi per www.today.it

POMPA DI BENZINA

Non è riuscito a resistere alle tentazioni della carne e per questo è stato punito per le sue malefatte. È finita in maniera rocambolesca una rapina a una stazione di servizio. Attenzione definire rocambolesco questo che si sta per raccontare può essere a dir poco eufemistico. La storia arriva dalla Slovacchia e racconta di un episodio che sembrava il più classico dei fatti di cronaca. In realtà il finale è stato quanto mai a sorpresa, nel bene e nel male, per il protagonista. Si tratta di un 24enne che ha assaltato una stazione di servizio martedì notte.

La rapina

Per riuscire a raggiungere il suo intento ha minacciato di morte tutto il personale. Per prima cosa si è avvicinato al registratore di cassa picchiando l'addetto ed è riuscito a prendere i soldi. Il cassiere è però riuscito a scappare da un ufficio retrostante e ha chiamato la polizia.

SESSO ORALE

Il rapinatore non si è limitato alla cassa ma ha deciso di raggiungere gli uffici per provare a prelevare denaro dalla cassaforte. Lì ha trovato un altro addetto che alla vista dell'uomo armato è scappato. L'uomo aveva così campo libero fino a quando non è entrata la vera eroina della giornata. Per bloccarlo la donna ha deciso di utilizzare l'arma della seduzione.

L'intervento della donna

Sapeva però che non sarebbe bastata qualche moina per bloccarlo. Ha deciso di passare alle vie di fatto. L'ha spogliato e ha cominciato a praticargli del sesso orale. Questo ha distratto completamente il rapinatore che ha perso la cognizione del tempo e della realtà perdendo del tempo prezioso per la sua fuga.

POMPA DI BENZINA

La donna non si è fermata fino a quando non ha sentito le sirene della polizia. Gli agenti non potevano credere ai loro occhi quando sono entrati nell'ufficio e hanno visto i due fare sesso. L'iniziativa della donna ha permesso però ai poliziotti di cogliere il criminale con le braghe calate, nel senso letterale del termine, e non hanno avuto alcuna difficoltà ad arrestarlo. Gli agenti hanno visto i due distesi sul pavimento e sono intervenuti.

La notizia è stata data da Tv Joj e a riferire l'accaduto sono state proprio fonti della polizia. L'eroina che è riuscita a far arrestare il rapinatore è stata una donna di 36 anni di nazionalità ceca. Non ha detto perché abbia scelto quel “metodo” ciò che è certo è che sia stato assolutamente efficace. Il gesto “estremo” della donna in realtà non è un caso isolato.

fellatio

Il precedente

Esistono dei precedenti di ladri o rapinatori bloccati grazie a un'iniziativa simile. È il caso della 24enne che ha così sventato una rapina all'interno della sua abitazione l'anno scorso. Uno sconosciuto entrò all'interno della casa con l'intento di razziare via contanti e tv.

Aveva sia un coltello che una pistola quando venne scoperto dalla 24enne che lo fermò in un modo insolito. Dopo averlo sedotto lo ha convinto ad avere una rapporto orale e quando l'uomo si è calato i pantaloni la donna gli ha morso il pene mettendolo seriamente in difficoltà. Così, anche in quel caso, la rapina è stata sventata.