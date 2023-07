LE MANI DELLA CRICCA SUL PNRR - SI SONO CONCLUSE LE INDAGINI PRELIMINARI SU UN SISTEMA DI CORRUZIONE CHE MIRAVA AD ARRIVARE ALLA CABINA DI REGIA DEL PNRR: AVVISI DI GARANZIA ALL'AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA FEDERICO TEDESCHINI, A PIERFRANCESCO SICCO E ALLA COMPAGNA DI QUEST'ULTIMO GAIA CHECCUCCI E ALL'EX PRESIDENTE DELLA III SEZIONE DEL TAR DEL LAZIO SILVESTRO RUSSO - LO “SCHEMA DEL PROF”: TEDESCHINI AVREBBE SIMULATO CONTRATTI DI CONSULENZA FITTIZI TRA IL SUO STUDIO LEGALE E L'AVVOCATO SICCO. IN CAMBIO LA DIRIGENTE PUBBLICA GAIA CHECCUCCI…

Valeria Di Corrado per il Messaggero

Nomine di magistrati e sentenze pilotate al Tar del Lazio. Si sono concluse le indagini preliminari su un sistema corruttivo che mirava ad arrivare alla cabina di regia in cui vengono gestiti i progetti di investimento del Pnrr.

La Procura di Roma ha notificato l'avviso di garanzia - anticamera della richiesta di rinvio a giudizio - all'avvocato amministrativista Federico Tedeschini (per 27 anni docente di Diritto pubblico alla Sapienza), all'avvocato Pierfrancesco Sicco, alla compagna di quest'ultimo Gaia Checcucci (ex commissario ad acta presso la Provincia di Imperia dell'Ato Ovest per il servizio idrico integrato) e all'ex presidente della III sezione del Tar del Lazio Silvestro Russo. Anche se le verifiche degli inquirenti sono in corso su altri magistrati che facevano parte del giro di amicizie di Tedeschini, in grado di bussare ai piani alti dove chiedere e ottenere favori.

LE ACCUSE

Il giudice «metteva le funzioni giurisdizionali rivestite - si legge nel capo di imputazione - a disposizione dell'avvocato Tedeschini al fine di favorirlo in cause di interesse di quest'ultimo».

LO SCHEMA DEL PROF

Lo chiamavano «schema del Prof». Tedeschini avrebbe simulato - secondo l'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma - contratti di consulenza fittizi tra il suo studio legale e l'avvocato Sicco. In cambio la dirigente pubblica Gaia Checcucci avrebbe «conferito, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione, plurimi incarichi legali e di consulenza allo studio Tedeschini, per un totale di oltre 104mila euro liquidati».

«Se facciamo la cosa fittizia... se si fa, se si fa una cosa nella quale scrivi nel contratto che mi autorizzi ad avvalermi di altri studi legali - spiega l'avvocato amministrativista al collega - Io faccio 2 o 3 richieste ad amici. Vedrai che uno mi risponde che non ha tempo, uno che vuole troppi soldi». «C'hai una montagna ancora ferma da Gaia - ricorda Sicco, parlando dei soldi dovuti a Tedeschini - ma tanti... Ti hanno fatto dare 300mila euro, 120mila euro da Gaia, fermi (...) Allora su quelli che io ho visto incassati, che sono intorno ai 250mila, volevo fare una prima parte (...) sui 150 e poi una seconda parte sui 100. Sei d'accordo con lo schema di dividerli così a pezzi?».

«L'ideale potrebbe essere quello di dare più incarichi da 140.000, però è pericoloso - avverte Tedeschini - La Guardia di Finanza va a vedere, perché glielo ordina il gip in questi casi, va a vedere se tu hai fatto effettivamente una certa attività». Sicco chiede al prof anche una mano per fare ottenere alla compagna la nomina a dirigente al ministero della Transizione ecologica, nei ruoli che si sarebbero aperti per la gestione dei fondi del Pnrr.

