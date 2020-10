DI MANICA STRETTA – IL GOVERNO BRITANNICO STA PENSANDO DI USARE DELLE RETI PER BLOCCARE I BARCHINI DI MIGRANTI IRREGOLARI NEL CANALE DELLA MANICA – IL PIANO, STUDIATO DALL’EX MARINE DAN O’ MAHONEY: UNA VOLTA BLOCCATE LE ELICHE DEI MOTORI DEI GOMMONI, I MIGRANTI SARANNO CARICATI SU DELLE MOTOVEDETTE E RIPORTATI SUBITO IN FRANCIA…

(Agenzia Nova) - Il governo britannico starebbe considerando un piano per fermare gommoni e barchini utilizzati da migranti per attraversare il Canale della Manica attraverso l'utilizzo di reti. Secondo Dan O'Mahoney, a capo degli sforzi del ministero dell'Interno di ridurre l'immigrazione illegale nel Regno Unito, tale tattica potrebbe essere utilizzata da navi britanniche per fermare gli attraversamenti illegali, e successivamente riportare i clandestini in Francia.

Un numero record di migranti ha attraversato quest'anno la Manica, con 1.892 arrivi considerando le sole prime tre settimane del mese di settembre, un dato superiore al numero totale di arrivi nel 2019. La strategia di O'Maohney sarebbe molto vicina al diventare operativa, tuttavia i critici fanno notare come essa potrebbe avere una falla proprio sul versante del "rimpatrio" dei migranti verso la Francia, la quale potrebbe non accettare persone sottoposte a tale trattamento.

MIGRANTI, IN GRAN BRETAGNA RETI ANTI-SBARCHI

Reti anti-migranti illegali sulle coste britanniche. Le autorità del Regno Unito potrebbero presto ricorre alle reti per cercare di fermare il crescente flusso di migranti illegali che cercano di entrare nel Paese via mare, attraversando la Manica dalle coste francesi. Secondo quanto riportano oggi i media britannici, il nuovo zar nella lotta all'immigrazione illegale via mare, l'ex marine Dan O' Mahoney ha confermato che le autorità sono pronte a mettere in campo la cosiddetta tattica del ritorno sicuro.

Il piano prevede appunto l'uso di reti per bloccare le eliche dei motori dei gommoni sui quali viaggiano i migranti, per poi caricarli sulle motovedette che pattugliano la Manica e riportarli subito in Francia.

Il metodo proposto, ricorda il Mail Online, è simile a quello sperimentato dalla Royal Navy per intasare le eliche delle imbarcazioni e forzarne l'arresto immediato. L'attuazione di questo nuovo metodo, tuttavia, è destinata a subire ritardi poichè attualmente Parigi si rifiuta di far rientrare questi migranti nel Paese. Dall'inizio dell'anno oltre 7.100 migranti hanno raggiunto le coste della Gran Bretagna, con una media attuale di oltre 300 al giorno.

