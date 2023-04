I MANIFESTANTI FRANCESI ATTACCANO LA "PANCIA" DI MACRON - LA BRASSERIE "LA ROTONDE" DI PARIGI È STATA INCENDIATA DAI DIMOSTRANTI CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI CHE PUNTA AD INNALZARE L'ETÀ PENSIONABILE DA 62 A 64 - IL RISTORANTE È LO STESSO DOVE IL TOYBOY DELL'ELISEO FESTEGGIÒ LA SUA PRIMA VITTORIA ALLE PRESIDENZIALI ED ERA GIÀ STATO PRESO DI MIRA DAI GILET GIALLI NEL 2020 - IL 75% DEI FRANCESI SPERA IN UNA BOCCIATURA DEL REFERENDUM E LA POPOLARITÀ DEL PRESIDENTE È SCESA AL 25%...

Estratto dell'articolo di Danilo Ceccarelli per “la Stampa”

la rotonde incendiata dai manifestanti francesi 3

Quando i pompieri sono intervenuti, le fiamme avevano già mandato in fumo una parte del tendone de La Rotonde, mentre tutt'intorno gli agenti in assetto antisommossa rimanevano schierati a difesa della brasserie. La stessa dove Emmanuel Macron sei anni fa festeggiò la sua prima vittoria alle presidenziali, trasformando il celebre locale in un luogo emblematico, già preso di mira dai gilet gialli nel 2020.

emmanuel macron la rotonde 2

L'obiettivo ideale per i black bloc presenti ieri alla manifestazione di Parigi, organizzata nell'ambito dell'undicesima giornata di proteste generali contro la riforma delle pensioni. Una mobilitazione in calo, con 570mila partecipanti secondo il ministero dell'Interno (che nella precedente ne aveva contati 740 mila) e 2 milioni per i sindacati. […]

la rotonde incendiata dai manifestanti francesi 1

Ma nonostante la flessione e gli scarsi disagi provocati dagli scioperi, i sindacati si mostrano decisi ad andare avanti e danno appuntamento alla prossima giornata di scioperi e cortei fissata per il 13 aprile, alla vigilia del responso del Consiglio costituzionale. I saggi, che si pronunceranno anche sulla richiesta di un referendum di iniziativa condivisa richiesto dalla sinistra, potrebbero dare il via libera definitivo alla riforma o bocciarla, almeno in parte.

la rotonde incendiata dai manifestanti francesi 2

Per la neo-eletta segretaria della Cgt il governo vive in una «realtà parallela» e ignora la «profonda collera» contro la riforma. Una posizione confermata anche dall'ultimo sondaggio Odoxa-Backbone condotto da Le Figaro, secondo il quale il 64% dei francesi sostiene le proteste contro il progetto che punta ad innalzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni e il 75% spera in una bocciatura totale del testo la prossima settimana.

manifestanti francesi contro la riforma delle pensioni

Nell'attesa del verdetto, la situazione è arrivata ad un punto di stallo, come dimostra anche l'ultimo incontro avvenuto mercoledì tra la premier Elisabeth Borne e l'intersindacale, conclusosi con un nulla di fatto. […] L'unica che sembra trarre profitto da questa situazione sembra essere Marine Le Pen.

proteste in francia contro la riforma delle pensioni di macron 8

Mentre Macron continua a crollare nei sondaggi, dove ormai è sceso al 25% secondo l'ultima inchiesta di Elabe, e l'alleanza della sinistra parlamentare comincia a registrare le prime crepe, la leader del Rassemblement National raccoglie i frutti della strategia di queste ultime settimane. Stando all'ultima rilevazione, se le elezioni presidenziali si dovessero tenere in questo momento Le Pen vincerebbe con il 55% delle preferenze al secondo turno contro Macron.

Merito del profilo basso mantenuto in questi giorni, delle condanne agli episodi di violenza nelle manifestazioni addossati alla gauche e delle critiche portate alla riforma[…]

