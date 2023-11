7 nov 2023 16:02

LA MANINA È LESTA, MA GLI INVESTIGATORI DI PIÙ - È UN COMMESSO GIUDIZIARIO LA TALPA CHE DALLA PROCURA DI PALERMO PASSAVA INFORMAZIONI SULLE INDAGINI IN CORSO - L’UOMO, ARRESTATO PER EPISODI DI FAVOREGGIAMENTO, FOTOGRAFAVA I FASCICOLI E LI INVIAVA AGLI INDAGATI: IN UN CASO HA AIUTATO LA FAMIGLIA DEL BOSS LUIGI ABBATE AL QUALE HA PASSATO UN HARD DISK CON LE INFORMAZIONI SU UN'INDAGINE DI MAFIA – LA TALPA È STATA INCASTRATA GRAZIE A UN TROJAN PIAZZATO SUL CELLULARE…