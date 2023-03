MANNAIA A TE! – A ROMA UN 25ENNE DI ORIGINI BENGALESI HA PRESO A COLPI DI MANNAIA IL SUO COINQUILINO PERCHÉ GUARDAVA LA TV CON UN VOLUME TROPPO ALTO - L’UOMO È STATO SALVATO DA UNA TERZA PERSONA CHE VIVE IN CASA – QUANDO È ARRIVATA LA POLIZIA...

Estratto dell’articolo di Marco De Risi per “il Messaggero”

MANNAIA

Probabilmente per l'audio della tv troppo alto, c'è stata una feroce aggressione a colpi di mannaia. E' accaduto in un appartamento alla Montagnola. Un bengalese di 25 anni ha colpito con più colpi di mannaia il coinquilino. Se la vittima si è salvata è stato grazie ad un terzo ospite che è riuscito a bloccare l'uomo armato di mannaia.

La feroce aggressione è avvenuta ieri mattina in un appartamento dove vivono i tre bengalesi. Uno è quello rimasto ferito in modo grave, poi l'aggressore e l'altro bengalese che ha bloccato il violento.

MANNAIA

È la polizia che è intervenuta insieme al 118. L'appartamento era ricoperto di sangue. Tracce sul pavimento e anche schizzi sulle mura. Il ferito è stato subito caricato sull'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale Sant'Eugenio.

Al pronto soccorso è arrivato in codice rosso. I medici hanno riscontrato profonde ferite alla testa e al volto. I colpi di mannaia gli hanno sfondato gli zigomi e anche altre ossa sempre sul volto. La giovane vittima è stata subito sottoposta ad un primo delicato intervento chirurgico. Dovrà farne poi altri di carattere maxillofacciale.

mannaia

Gli investigatori hanno effettuato il sopralluogo sul luogo dell'aggressione. È intervenuta la polizia scientifica che, fra l'altro, ha sequestrato la mannaia.[…]

Sotto choc anche i residenti della via in cui abitano i ragazzi. «Abbiamo sentito urlare in modo disumano - raccontano in strada alcuni vicini - solo quando è arrivata la polizia abbiamo iniziato a capire che la cosa era davvero grave. All'inizio solo urla in una lingua incomprensibile, poi rumori di mobili e altre urla ancora».

polizia

«Abbiamo sentito dire che la rissa è scoppiata dal volume troppo alto della tv - racconta una giovane coppia - è impensabile che si arrivi a questo. Quel giovane si è salvato grazie all'amico che in quel momento si trovava nell'appartamento». […]

L'uomo è accusato di tentato omicidio. Questo vuol dire che è stato trasferito in carcere dove sarà ascoltato dal magistrato.

ambulanza