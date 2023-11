9 nov 2023 11:26

UNA MANNI DAL CIELO – LACRIME DI GIOIA PER NICOLETTA MANNI CHE, A SORPRESA, È STATA NOMINATA NUOVA ÉTOILE DELLA SCALA DA DOMINIQUE MEYER, SALITO SUL PALCO DEL TEATRO MILANESE – COME GIÀ SUCCEDE NEI TEATRI STRANIERI, PER LA PRIMA VOLTA ALLA SCALA IL SOVRINTENDENTE È INTERVENUTO ALLA FINE DI UNO SPETTACOLO PER DARE L’ANNUNCIO IN PUBBLICO – LEI, 32 ANNI DI CUI 20 PASSATI TRA LE MURA DEL TEATRO MILANESE, È SCOPPIATA IN UN PIANTO ININTERROTTO E… - VIDEO