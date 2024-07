9 lug 2024 11:18

MANOLESTA, CUORE DI PANNA - A TRENTO, UN LADRO SVUOTA LA CASSA DI UN BAR E LASCIA TRE BIGLIETTINI DI SCUSE: "MI SERVIVANO I SOLDI, PER FAVORE PERDONAMI", FACENDO ACCENNO AI SUOI PROBLEMI CON LA TOSSICODIPENDENZA - IL TITOLARE DEL LOCALE: "LO PERDONO, INVECE DI SCAPPARE SUBITO CI HA MESSO TEMPO E SI È PRESO UN RISCHIO E HA CERCATO DI FARE IL MINIMO DEI DANNI. PENSO NON SIA COLPA SUA MA DELLA DROGA CHE NON TI LASCIA RAGIONARE. FORSE È UNA PERSONA ONESTA CHE..."