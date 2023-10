17 ott 2023 15:08

MANOVRA IN CORSO, PARLAMENTO SCANSATE! – LA DUCETTA HA FRETTA, VUOLE APPROVARE LA LEGGE DI BILANCIO ENTRO METÀ DICEMBRE, IN TEMPO PER LA FESTA DI "ATREJU". PER QUESTO HA IMPOSTO AGLI ALLEATI DI NON PRESENTARE EMENDAMENTI DI MAGGIORANZA – PER PLACARE I MALUMORI IN LEGA E FORZA ITALIA, LA SORA GIORGIA PENSA A UN MILLEPROROGHE-BIS, A GENNAIO, NEL QUALE INFILARE MANCE E MANCETTE VARIE…