Estratto dell’articolo di Tommaso Rodano per "Il Fatto Quotidiano"

MENU FIRMATO DA MAO ZEDONG

La rivoluzione non è un pranzo di galà, ma un menu firmato. E firmato da Mao in persona: Mao Zedong. Valore d’asta: 275mila dollari. “Si tratta del documento ufficiale riferito a un banchetto di Stato firmato dall’ex leader cinese”, spiega Repubblica. “A riportarlo in vita la RR Auction [...], che così ha fatto rivivere un pranzo datato 19 ottobre 1956, tenutosi a Pechino per commemorare la prima visita di Stato del premier pakistano Huseyn Shaheed Suhrawardy in Cina.

Il menù è stato letteralmente firmato, con una penna stilografica, da sei importanti statisti cinesi, tra cui figura, oltre al presidente Mao Zedong, anche il premier Zhou Enlai. Il banchetto comprendeva cibi provenienti da entrambe le nazioni e comprendeva prelibatezze come ‘Consommé di nido di rondine e agarico bianco’, ‘Pinna di squalo in salsa marrone’ e la famosa ‘Anatra alla pechinese arrosto’ ”. [...]

