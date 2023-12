28 dic 2023 17:50

IL MAR NERO È IL NUOVO FRONTE - UNA NAVE GRECA È STATA COLPITA DA UN'ESPLOSIONE MENTRE ERA DIRETTA VERSO UN PORTO UCRAINO, PER CARICARE DEL GRANO - NON CI SONO MORTI TRA I MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO, MA 2 MARINAI A BORDO DELL'IMBARCAZIONE SAREBBERO RIMASTI FERITI - PER L'UCRAINA SAREBBE STATA "UNA MINA NAVALE RUSSA" A PROVOCARE L'ESPLOSIONE - SECONDO KIEV, L'INCIDENTE NON È AFFATTO CASUALE E…