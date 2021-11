ALLA MARATONA DI NEW YORK HA PARTECIPATO ANCHE “WRINKLE THE DUCK” L’ANATRA PIÙ FAMOSA DEI SOCIAL CON 617MILA FOLLOWER SU TIKTOK E OLTRE 9 MILIONI DI “LIKE” AI SUOI VIDEO – L’ANATRA SI È PRESENTATA CON TANTO DI SCARPE DI GINNASTICA FATTE SU MISURA CHE HANNO ATTIRATO L’ATTENZIONE DELL’ADIDAS: “INVIA TUTTO AL NOSTRO TEAM DI DESIGN PER UNA PETIZIONE PER UNA NUOVA COLLEZIONE DI SCARPE…” VIDEO

wrinkle the duck 4

Da www.ilfattoquotidiano.it

La protagonista indiscussa della maratona di New York che si è tenuta il 7 novembre è sicuramente Wrinkle the Duck. Di chi si tratta? Dell’anatra più famosa dei social. Su TikTok, infatti, conta 617mila follower e il totale dei like ai suoi video supera i 9 milioni.

“Ciao, sono Wrinkle, l’anatra viaggiatrice”, si legge nella bio della piattaforma dedicata ai giovanissimi. Non poteva dunque non diventare virale il video in cui Wrinkle, con tanto di scarpe da ginnastica fatte su misura, corre intrepida accanto agli altri atleti.

wrinkle the duck 3

E tra i tanti commenti dei fan, spunta anche quello di Adidas, che ha scritto: “Invia tutto al nostro team di design per una petizione per una nuova collezione di scarpe per anatre”. Un utente invece si è domandato: “Come si è posizionata?” e qualcun altro gli ha risposto ironicamente: “Avrà sicuramente vinto“.

wrinkle the duck 5 wrinkle the duck 2 wrinkle the duck 1 wrinkle the duck 6