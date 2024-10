3 ott 2024 08:00

MARCELLO, CHE MACELLO - LA PROCURA DI FIRENZE CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO PER MARCELLO DELL’UTRI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA E PER TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI – L’EX SENATORE, INDAGATO INSIEME AL CAV PER LE STRAGI DI MAFIA DEL ’93, AVREBBE RICEVUTO BONIFICI PER 42 MILIONI IN CAMBIO DEL SILENZIO CHE DOVEVA GARANTIRE “L’IMPUNITÀ” DI SILVIO BERLUSCONI. CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO ANCHE PER LA MOGLIE MIRANDA ANNA RATTI…