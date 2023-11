MARCIA INDIETRO A PIÙ NON POS - VIA LIBERA AI PRELIEVI IN CONTANTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: IN CONTROTENDENZA RISPETTO AI PRECEDENTI GOVERNI CHE HANNO INCENTIVATO I PAGAMENTI ELETTRONICI, ADESSO SI INTRODUCE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL POS COME UNO SPORTELLO BANCARIO – LA RAGIONE UFFICIALE È VENIRE INCONTRO A CHI VIVE NEI PICCOLI CENTRI E, NEGLI ULTIMI ANNI, HA VISTO SPARIRE OLTRE IL 30% DEGLI SPORTELLI BANCARI E…

Estratto dell’articolo di Rosaria Amato per “la Repubblica”

Via libera ai prelievi in contanti negli esercizi commerciali. La legge di Bilancio stabilisce una soglia di 250 euro per i controlli antiriclaggio, in modo da favorire la diffusione dei servizi di pagamento, prelievi compresi, «attraverso reti di prossimità». Un deciso passo indietro rispetto alle forti spinte dei precedenti governi verso i pagamenti elettronici. Ma la ragione, spiega la relazione illustrativa, è quella di permettere i prelievi anche a chi vive nei piccoli centri, che negli ultimi anni hanno perso oltre il 30% degli sportelli bancari.

«Dalle rilevazioni di Bankitalia conferma Salvatore Vescina - responsabile credito di Confcommercio - emerge che siamo passati dai 30.258 sportelli del 2015 ai 20.986 del 2022, mentre i Comuni serviti dalle banche sono passati da 5.732 a 4.785. I commercianti che decideranno di offrire questo servizio certo non si arricchiranno, ma è una funzione in più, che rafforzerà il ruolo dei negozi di prossimità. Potrà aiutare anche gli anziani, che hanno difficoltà a usare i bancomat, anche per ragioni di sicurezza ».

Come avverranno i prelievi? «L’ipotesi più probabile è che si useranno i circuiti bancari e delle carte di credito, - dice Vescina - ma gli esercenti, all’interno del quadro normativo europeo e italiano, hanno ampia libertà di scelta sull’“ultimo miglio” per i pagamenti. In ogni caso l’operazione dovrà essere registrata ». La relazione illustrativa della manovra fa riferimento anche a modalità innovative, come l’utilizzo di QR code tramite device connessi a Internet. A fare da quadro sarà soprattutto il “protocollo Pos”, concluso quest’anno tra le associazioni del commercio, l’Associazione Bancaria italiana (Abi), e l’Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento (Apsp).

