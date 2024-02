LA MARCIA DEI TRATTORI SU ROMA E SANREMO! PER VENERDÌ, CIRCA 1.500 AGRICOLTORI SI RADUNERANNO A PIAZZA SAN GIOVANNI. LA PROTESTA ARRECHERA' ENORMI DISAGI A UNA CITTA' GIA' INTASATA - L'IPOTESI DI UN SIT-IN AL CIRCO MASSIMO LA PROSSIMA SETTIMANA - UNA DELEGAZIONE DI 10 TRATTORI DI "RISCATTO AGRICOLO" È PARTITA DA MELEGNANO PER SANREMO. MA DA VIALE MAZZINI SMENTISCONO “CATEGORICAMENTE” CHE CI SIA UN ACCORDO PER UNA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL…

Da roma.corriere.it -Estratti

PROTESTA DEI TRATTORI SANREMO

La data del corteo non è stata ancora stabilita: c'è chi dice venerdì, chi sabato, altri ancora la prossima settimana. Una rappresentanza, 10 trattori e circa 1.500 persone, si dovrebbe radunare in piazza San Giovanni venerdì 9 febbraio. In ogni caso la protesta degli agricoltori sta già causando ripercussioni nella Capitale, anche sui tempi della giustizia.

Gli agricoltori provenienti da diverse città stanno infatti confluendo verso Roma, una situazione in evoluzione che ha portato il presidente della Terza Corte di Assise di Roma a disporre il rinvio l'udienza del processo per l'omicidio del leader degli Irriducibili, «Diabolik», inizialmente fissata per domani mattina 7 febbraio nell'aula bunker del carcere di Rebibbia.

Il sit-in al Circo Massimo

PROTESTA DEI TRATTORI

Per quanto riguarda invece la protesta, non c'è unità di intenti tra gli agricoltori. Danilo Calvani, leader del Cra Agricoltori Traditi, dopo l'incontro in questura a Roma dice che «se decideremo di fare un sit-in l'ipotesi è quella del Circo Massimo a Roma» ma comunque «non prima della settimana prossima».

«Stanno ancora arrivando altri trattori, saremo migliaia - aggiunge - lunedì decideremo il da farsi e a partire da mercoledì della settimana prossima possiamo pensare alla manifestazione. È chiaro che al Circo Massimo potrà andare solo una delegazione di trattori e poi gli altri a piedi».

SANREMO, OLTRE 10 TRATTORI IN VIAGGIO VERSO L’ARISTON

Da https://www.quotidiano.net/ - Estratti

Alla fine i trattori raggiungeranno l’Ariston. Il movimento ‘Riscatto agricolo’ dice di aver accettato l’invito di Amadeus di salire sul palco di Sanremo 2024 per esporre le ragioni della protesta che da settimane sta animando il mondo agricolo europeo e italiano.

PROTESTA TRATTORI

Il direttore artistico del Festival aveva lanciato la proposta: dare un microfono ai manifestanti che in questi giorni stanno bloccando le autostrade (e non solo) per far sentire le proprie ragioni. E oggi il coordinamento nazionale di ‘Riscatto agricolo’ ha annunciato che “una delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano e raggiungerà in nottata Sanremo”. Una colonna di auto e 8 macchine agricole ha effettivamente lasciato il Milanese intorno alle 20.40: percorre le statali scortata da forze dell'ordine alla velocità di 40 km.

"Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche – ha fatto sapere il movimento – per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni". Della delegazione fanno parte giovani agricoltori: Alessandra Oldoni, di Bergamo, Giulia Goglio, di Lodi, Davide Pedrotti, di Brescia e Fabio Pizzaris, di Cagliari, tutti rappresentanti del movimento Riscatto Agricolo, organizzatore dell'iniziativa.

La Rai smentisce contatti con gli agricoltori

La Rai però smentisce "categoricamente di aver avuto qualsiasi tipo di contatto con gli agricoltori”. Anche Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi, aveva annunciato la partecipazione di un loro rappresentante a Sanremo. Anche in quel caso la Rai aveva smentito.

