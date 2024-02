18 feb 2024 14:10

MARCO SE NE E’ ANDATO E NON RITORNA PIU’. SARA’ STATO LUI? - LAURA PAUSINI PARLA DEL CASO DELL’UOMO CHE HA SPARATO 17 COLPI DI PISTOLA CONTRO LA PORTA DI INGRESSO SECONDARIO DELL’ARENA DI PARIGI IN CUI SI TENEVA IL SUO CONCERTO: “IL FATTO NON HA NULLA A CHE FARE CON IL NOSTRO TOUR, NON CI SIAMO ACCORTI DI NULLA” - NESSUNO È RIMASTO FERITO E L'UOMO È STATO ARRESTATO DOPO.... - VIDEO