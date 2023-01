DAL "CORTO MUSO" AL MUSO GONFIO: OSIMHEN E KVARA PRENDONO A PALLONATE ALLEGRI: 5-1! NON E’ STATA UNA PARTITA, E’ STATA UNA MASTERCLASS DEL NAPOLI DI SPALLETTI. UNA LEZIONE DI CALCIO ALLA JUVE CHE NON CI HA CAPITO UN CAZZO E ORA PRECIPITA A MENO DIECI – IL NAPOLISTA: "QUELLO DEL NAPOLI È UNO STRAPOTERE. È UNA SQUADRA FORTISSIMA. IL CAMPIONATO NON E' FINITO MA..." - I MERITI DI DE LAURENTIIS (CHE HA DATO L'OK A DISFARSI DI CALCIATORI SOPRAVVALUTATI) E IL GESTO IN TRIBUNA CHE HA ESALTATO I TIFOSI - VIDEO