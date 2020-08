19 ago 2020 19:38

UN MARE DI MORTE – CHOC IN FRANCIA PER IL RITROVAMENTO DEL CORPO DI UN 16ENNE SUDANESE SU UNA SPIAGGIA VICINO CALAIS: IL GIOVANE, CHE NON SAPEVA NUOTARE E AVEVA TENTATO DI ARRIVARE IN GRAN BRETAGNA A BORDO DI UN’IMBARCAZIONE PRECARIA INSIEME A UN AMICO, È LA PRIMA VITTIMA DI QUEST’ANNO NEL CANALE DELLA MANICA…