8 giu 2021 17:28

MARE MORTUM - IN NORVEGIA E’ STATO RECUPERATO IL CADAVERE DI UN BAMBINO DI 15 MESI MORTO ANNEGATO MENTRE TENTAVA DI ARRIVARE IN INGHILTERRA ATTRAVERSO LA MANICA, INSIEME ALLA FAMIGLIA – INTANTO, IL DIRETTORE DI PROACTIVA OPEN ARMS AMMETTE CANDIDAMENTE CHE SENZA PARTENZE E CON DIVERSE NAVI IN FERMO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARITÀ, STANNO PERDENDO FONDI…