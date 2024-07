22 lug 2024 16:37

MARE? NO, BRODO! - LA SETTIMANA SCORSA NEL MARE ADRIATICO, AL LARGO DI ANCONA, SONO STATI REGISTRATI 30 GRADI, UNA TEMPERATURA DA MARI TROPICALI E DELLE PISCINE – PER CHI FA IL BAGNO PUÒ SEMBRARE PIACEVOLE, MA LA COLONNINA DI MERCURIO CHE SI IMPENNA NON SOLO FA ANDARE IN SOFFERENZA ALCUNE SPECIE, MA DIVENTA L'HABITAT DI ALTRE CONSIDERATE "ALIENE", COME IL GRANCHIO BLU E IL VERMOCANE. PER NON PARLARE DELLA MUCILLAGINE CHE…