DI MARE IN PEGGIO - IN GRECIA DUE MARINAI SPINGONO GIÙ DA UN TRAGHETTO UN UOMO CHE SI VOLEVA IMBARCARE ALL’ULTIMO SECONDO, LUI CADE IN ACQUA E MUORE AFFOGATO – LA NAVE STAVA PARTENDO DAL PIREO, IL PORTO DI ATENE, IN DIREZIONE CRETA: LA VITTIMA HA PROVATO A SALIRE A BORDO ED È STATA SPINTA VERSO LA BANCHINA - IL TRAGHETTO È STATO FATTO TORNARE INDIETRO E TRE MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO SONO INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO...

Grecia, tenta di salire sul traghetto in partenza al porto del #Pireo, ma i membri dell'equipaggio lo fermano e lo spingono giù dalla rampa facendolo cadere in acqua: morto un 36enne. Quattro persone arrestate: il capitano, il nostromo, il primo ufficiale e l'ufficiale di coperta… pic.twitter.com/moDit8OQzo — Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) September 6, 2023

Estratto da www.open.online

due marinai spingono un uomo in mare 3

Un imbarco all’ultimo minuto, la corsa per il traghetto, il diverbio con i marinai di vedetta. Così ha perso la vita tragicamente un uomo in Grecia, al porto del Pireo. Un incidente ripreso in diretta da più angolature e finito sui social, che ha fatto infuriare nelle ultime ore il Paese ellenico. E per il quale ora il capitano del ferry e tre membri dell’equipaggio dovranno difendersi dall’accusa di omicidio colposo.

Tutto è successo quando un traghetto della linea Blue Horizon in partenza dal Pireo in direzione Creta stava per mollare gli ormeggi dal molo. Un uomo, che a quanto sembra aveva regolare biglietto ed era stato respinto poco prima dall’equipaggio, è arrivato di corsa sul ponte d’imbarco proprio mentre la nave stava per partire.

due marinai spingono un uomo in mare 6

Vedendolo, due marinai l’hanno respinto senza troppi complimenti, spingendolo verso la banchina. Ma la nave stava a quel punto lasciando gli ormeggi e alzando gradualmente il ponte, e così tra gli spintoni l’uomo è finito in acqua. Il video mostra piuttosto crudamente i due membri dell’equipaggio non muovere un dito né dare l’allarme.

due marinai spingono un uomo in mare 8

Il ferry è infatti poi partito sulla rotta stabilita, prima di essere costretto dalle autorità a fare marcia indietro. Quando l’uomo è stato trovato e portato a riva, infatti, era già privo di coscienza. I soccorritori non hanno potuto far altro poco dopo se non confermarne la morte per annegamento. […]

