UN MARE DI PLASTICA – GLI SCIENZIATI SUONANO LA SVEGLIA: NEL MARE GALLEGGIANO 170 MILIONI DI PARTICELLE DI PLASTICA, PER UN PESO COMPLESSIVO DI CIRCA 2 MILIONI DI TONNELLATE – E SE VI STATE ILLUDENDO CHE BASTI RIMUOVERLA, SAPPIATE CHE PER GLI STUDIOSI SI TRATTA DI UNA MOSSA TOTALMENTE INUTILE: “LA LORO RIMOZIONE NON SERVE A NULLA SE CONTINUIAMO A PRODURLA PER POI RIVERSARLA NELL’AMBIENTE AI RITMI DI OGGI…”

Articolo di “The Guardian”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La bonifica è inutile se la produzione continuerà al ritmo attuale – scrive The Guardian.

plastica mare

Un aumento senza precedenti dell'inquinamento da plastica è stato scoperto dagli scienziati, che hanno calcolato che più di 170 milioni di particelle di plastica galleggiano negli oceani.

Gli scienziati hanno chiesto una riduzione della produzione di plastica, avvertendo che "la rimozione è inutile" se si continua a riversarla nell'ambiente al ritmo attuale.

La ricerca, condotta dal 5 Gyres Institute e pubblicata sulla rivista Plos One, valuta le tendenze della plastica negli oceani dal 1979 al 2019. Gli autori hanno rilevato un rapido aumento dell'inquinamento marino da plastica e hanno incolpato l'industria della plastica per non aver riciclato o progettato per la riciclabilità.

plastica mare 1

Il dottor Marcus Eriksen, cofondatore del 5 Gyres Institute, ha dichiarato: "L'aumento esponenziale delle microplastiche negli oceani del mondo è un forte avvertimento che ci impone di agire ora su scala globale, di smettere di concentrarci sulla pulizia e sul riciclaggio e di inaugurare un'era di responsabilità delle aziende per l'intera vita degli oggetti che producono".

"La pulizia è inutile se continuiamo a produrre plastica al ritmo attuale, e abbiamo sentito parlare di riciclaggio per troppo tempo mentre l'industria della plastica rifiuta contemporaneamente qualsiasi impegno ad acquistare materiale riciclato o a progettare per la riciclabilità. È ora di affrontare il problema della plastica alla fonte".

MEDITERRANEO MARE PLASTICA

I ricercatori hanno esaminato 11.777 campioni di plastica galleggiante nell'oceano per creare una serie temporale globale che stimasse il numero medio e la massa di microplastiche nello strato superficiale dell'oceano, mettendo in relazione i dati con le misure politiche internazionali volte a ridurre l'inquinamento da plastica per valutarne l'efficacia.

Lo studio ha rilevato che a partire dal 2005 si è verificato un rapido aumento della massa e dell'abbondanza di plastica negli oceani. Ciò potrebbe riflettere un aumento esponenziale della produzione di plastica, la frammentazione dell'inquinamento plastico esistente o i cambiamenti nella produzione e nella gestione dei rifiuti terrestri.

plastica mare 2

Gli scienziati stimano che negli oceani siano presenti almeno 170 milioni di particelle di plastica, per un peso complessivo di circa 2 milioni di tonnellate.

Se non si interviene immediatamente a livello globale sulla produzione di plastica, si prevede che il tasso di plastica che entra negli ambienti acquatici aumenterà di circa 2,6 volte dal 2016 al 2040.

plastica in mare

Gli scienziati hanno chiesto ai governi di intervenire per arginare la marea di plastica. Il dottor Edward J. Carpenter, dell'Estuary and Ocean Science Center della San Francisco State University, ha dichiarato: "Sappiamo che l'oceano è un ecosistema vitale e abbiamo soluzioni per prevenire l'inquinamento da plastica. Ma l'inquinamento da plastica continua a crescere e ha un effetto tossico sulla vita marina. È necessaria una legislazione che limiti la produzione e la vendita di plastica monouso o la vita marina sarà ulteriormente degradata. Gli esseri umani hanno bisogno di oceani sani per un pianeta vivibile".

Il documento arriva al momento giusto, visto che in primavera gli Stati membri delle Nazioni Unite si riuniranno per decidere le politiche sull'inquinamento da plastica.

MEDITERRANEO MARE PLASTICA 3

I ricercatori hanno avvertito che le politiche internazionali sulla plastica sono frammentate, mancano di specificità e non includono obiettivi misurabili. Hanno chiesto che la responsabilità delle imprese per la produzione di plastica sia applicata a livello globale, con una legislazione giuridicamente vincolante che affronti l'intero ciclo di vita della plastica, dall'estrazione e dalla produzione alla fine del suo ciclo di vita.