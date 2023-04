27 apr 2023 08:27

MARIA DE FILIPPI SARA’ CHIAMATA A TESTIMONIARE NEL CASO DELL’OMICIDIO MATTEUZZI! LA DIFESA DI GIOVANNI PADOVANI, CALCIATORE 27ENNE CHE IL 23 AGOSTO SCORSO HA AMMAZZATO LA EX FIDANZATA ALESSANDRA MATTEUZZI, VUOLE FAR DEPORRE LA CONDUTTRICE PER DIMOSTRARE CHE NON CI FU PREMEDITAZIONE” - L’AVVOCATO DELL’ACCUSATO DICE CHE PADOVANI TELEFONÒ A “UOMINI E DONNE” PER PARTECIPARE ALLA TRASMISSIONE. QUINDI, NON STAVA…