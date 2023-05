MARIA, REGINA DI DENARI – LA "FASCINO", CASA DI PRODUZIONE CONTROLLATA AL 50% DA MARIA DE FILIPPI E AL 50% DA MEDIASET, CHIUDE IL 2022 COL BOTTO: 75,3 MILIONI DI EURO DI RICAVI, 11,8 MILIONI DI UTILI E UN PATRIMONIO NETTO CHE CRESCE A 40 MILIONI DI EURO – SE L’ASSEMBLEA DEI SOCI DECIDESSE, COME HA FATTO NEGLI SCORSI ANNI, DI DISTRIBUIRE I DIVIDENDI DE FILIPPI SI METTEREBBE IN TASCA 11,6 MILIONI DI EURO IN TRE ANNI…

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per www.italiaoggi.it

amici di maria de filippi 3

La casa di produzione Fascino, controllata al 50% da Maria De Filippi e al 50% da Mediaset, chiude un esercizio 2022 da incorniciare: 75,3 milioni di euro di ricavi (+14,8% rispetto al 2021), 11,8 milioni di utili (erano stati 6,4 milioni nel 2021) e un patrimonio netto solidissimo che cresce a 40 milioni di euro (era di 33,2 milioni nel 2021), tanto che Mediaset ha in bilancio il 50% di Fascino a un valore di carico di 21,2 milioni (quindi 42,4 milioni per il 100%), rispetto ai 18,3 milioni (36,6 milioni per il 100%) del 2021. […]

maria de filippi gioca con il cane di raffaella mennoia

se l’assemblea dei soci decidesse, come ha fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di euro per Maria De Filippi, da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari […]

maria de filippi c e posta per te

Pure il 2023 si prospetta molto positivo per la società: alle consuete produzioni di Uomini e donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, e alle iniziative della Witty Tv, andranno infatti aggiunte l’edizione estiva di Temptation Island (al via, forse, dal 26 giugno), una probabile edizione autunnale di Temptation in versione vip, in attesa che ci siano novità sulla Talpa, reality i cui diritti sono stati acquistati da Mediaset e che avrebbe dovuto essere curato da Fascino.

maria de filippi

La casa di produzione di Maria De Filippi e Mediaset, inoltre, ha intrapreso un processo di diversificazione del business diventando azionista al 40% della etichetta discografica 21 Co […]

maria de filippi 4 MARIA DE FILIPPI TRAVESTITA DA GIOVANNINO TU SI QUE VALES maria de filippi mentre belen balla con la ferilli maria de filippi tu si que vales maria de filippi a tu si que vales amici di maria de filippi 1