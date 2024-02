17 feb 2024 15:50

MARIA SOFIA FEDERICO? FORSE SAREBBE MEGLIO RIMANDARLA IN "COLLEGIO" - DOPO AVER PROTESTATO COMPLETAMENTE NUDA IN CAMPIDOGLIO, A ROMA, L’ "ATTIVISTA” (DELLO STRIP-TEASE) HA AVUTO IL FOGLIO DI VIA E NON POTRÁ TORNARE NELLA CAPITALE PER 6 MESI - LA STELLINA DI ONLYFANS, CHE HA PARTECIPATO ALLA FICTION "IL COLLEGIO", NON DEMORDE E DICE: "NON SO SE OBBEDIRÒ. NON TEMO IL CARCERE..."