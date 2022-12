23 dic 2022 15:52

MARINELLA SOLDI SMENTISCE “LA STAMPA”: “LEGGO CON STUPORE, TRA UN PARACETAMOLO E UN IBUPROFENE, L’ARTICOLO A FIRMA NICCOLÒ CARRATELLI CHE RACCONTA DI BISBOCCE A TARDA NOTTE IN VIALE MAZZINI “TRA BRINDISI E BALLI SFRENATI”. NEL TITOLO L’AFFERMAZIONE FALSA, DENIGRATORIA E FUORVIANTE “POLEMICHE PER IL PARTY NOTTURNO DELLA PRESIDENTE”. SE MAI VOLESSI DEDICARMI A BRINDISI O BALLI SFRENATI CERTAMENTE NON SCEGLIEREI GLI SPAZI DELL’AZIENDA. L’UNICA BALDORIA CHE MI SIA CONCESSA LUNEDÌ 19 DICEMBRE È STATO UN CLASSICO SALUTO AUGURALE”