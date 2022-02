DRAGHI HA MOSCA AL NASO - “MARIOPIO” È STATO INVITATO DA PUTIN IN RUSSIA MA NON SA CHE PESCI PRENDERE. SA BENISSIMO CHE QUALUNQUE RISULTATO PORTASSE A CASA TROVEREBBE IL MURO DI GOMMA DI JOE BIDEN, CHE VUOLE TENERE ALTA LA TENSIONE A SUON DI “INFO-WAR” BY CIA PER RACCATTARE CONSENSI IN PATRIA (A NOVEMBRE HA LE MIDTERM) - ALTRO PROBLEMA PER L'EUROPA: LA NATO GUIDATA DA STOLTENBERG, SERVO SCIOCCO DEGLI USA - PS. SAPETE PERCHÉ PUTIN TIENE A DISTANZA I SUOI INTERLOCUTORI? È IPOCONDRIACO. L’UNICA PERSONA CON CUI TIENE FREQUENTI E RAVVICINATI FACCIA A FACCIA È…