3 lug 2023 19:28

MARIO E PIERO PINI SONO STATI ARRESTATI IN SPAGNA PER VIOLENZA SESSUALE - I DUE FRATELLI SONO PROPRIETARI DEL GRUPPO PINI E AZIONISTI DI MAGGIORANZA DELLO STORICO MARCHIO DI SALUMI “FERRARINI” A REGGIO EMILIA - PIERO, 70 ANNI, HA GIÀ AVUTO PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA: IN PASSATO È STATO IN CARCERE IN UNGHERIA CON L’ACCUSA DI FRODE FISCALE - IL COMUNICATO DEGLI AVVOCATI DEI FRATELLI PINI