MARITOZZI TE SALUTANT - SAPETE PERCHÉ IL DOLCE SIMBOLO DI ROMA SI CHIAMA COSÌ? PERCHE' VENIVA USATO COME PROMESSA SIMBOLICA DI MATRIMONIO E MOLTE VOLTE CONTENEVA ANCHE UN ANELLO D'ORO DENTRO LA SUA FARCITURA - CONOSCIUTA FIN DAI TEMPI DEGLI ANTICHI ROMANI, LA RICETTA DEL MARITOZZO È RIMASTA PRATICAMENTE INVARIATA FINO A OGGI, ANCHE SE ESISTONO VARIAZIONI DI TUTTI I TIPI, ANCHE QUELLE "SALATE"

Quanta potenza di evocazione in un semplice maritozzo, icona pop della gola all'ombra del Cupolone. […] Quando nasce, perché si chiama così, come è fatto? L'origine romana, quella è certa, rimanda alla panificazione al tempo dei Cesari: un impasto di farina, uova, strutto, un pizzico di sale e un po' di miele modellati in forma di pagnotta aperta. Una base rimasta sostanzialmente invariata nel tempo, anche per uno specifico consumo pastorale, per la sua facilità ad essere portata in una bisaccia, oltre che per il forte contenuto calorico.

Interessante anche l'uso liturgico, perché il "maritozzolo", come lo chiamava il Belli, detto "er santo maritozzo", o anche Quaresimale, era l'unico dolce consentito in tempo di Quaresima: olio al posto dello strutto e poi un "rinforzo" di zucchero, uvetta, pinoli, canditi. Sull'origine del nome maritozzo ci soccorre invece Giggi Zanazzo, poeta, bibliotecario grande cultore della storia della città […]

Secondo la sua versione, il dolce - che era molto più grande del formato già in uso ai suoi tempi - era impiegato come promessa simbolica di matrimonio. […] il dolce recava anche un dono sorpresa, spesso un anello d'oro, che il promesso marito, il "maritozzo", appunto, offriva alla sua donna del cuore.

Oggi il maritozzo, nella sua versione novecentesca, con un gran ciuffo di panna a colmarne il cuore aperto, è diventato promessa, ma solo di peccati di gola, diffondendosi anche fuori dalle Mura. […]

La grande novità è il ripieno salato, caro a chef stellati come il raffinato Riccardo Di Giacinto di All'Oro, ma anche divulgato in forma pop da Maritozzo Rosso, in vicolo del Cedro a Trastevere, in versioni che vanno dall'amatriciana giallorossa al pollo curry mele. […]

