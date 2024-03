ATTENTATO ALLA CROCUS CITY HALL DI MOSCA

Estratto dell'articolo di Alessandro D’Amato per www.open.online

soldati russi staccano l orecchio a rachabalizoda saidakrami e lo costringono a mangiarlo 2

Dalerjon B. Mirzoyev, Saidakrami M. Rachalbalizoda, Shamsidin Fariduni, Muhammadsobir Z. Fayzov. Sono i nomi dei quattro arrestati per la strage del Crocus City Hall a Krasnogorsk vicino Mosca. Domenica 24 marzo, verso sera, sono arrivati nel tribunale di Basmanny e rimarranno in carcere fino al 22 maggio. Rischiano l’ergastolo, ma c’è chi chiede la pena di morte. Durante l’udienza si trovavano in una cabina con pannelli di vetro. A sorvegliarli poliziotti con il volto coperto. I lividi, i gonfiori e gli occhi neri tradivano i pestaggi subiti in cella. […]

IL COLTELLO ALL’ASTA

Saidakrami M. Rachalbalizoda aveva una benda bianca che gli copriva il lato destro della testa. Con molta probabilità è lui il presunto terrorista a cui un uomo delle forze dell’ordine russo ha staccato un orecchio e poi gliel’ha infilato in bocca. Il soldato autore della mutilazione, scrive oggi il Corriere della Sera, ha annunciato di voler mettere il coltello utilizzato all’asta. […] Muhammadsobir Z. Fayzov è il più giovane dei quattro. Ha 19 anni ed è di origine tagika come gli altri. Lui è arrivato all’udienza in sedia a rotelle, con un catetere e un infermiere al seguito. Durante la caccia ai terroristi erano uscite delle immagini che lo mostravano con un occhio fuori dall’orbita. […]

Rachabalizoda Saidakrami e Murodali Dalerjon Mirzoev - due degli attentatori della crocus city hall di mosca

GLI ELETTRODI AI TESTICOLI

Dalerjon B. Mirzoyev è invece il più anziano dei quattro: ha 32 anni. È sposato e ha quattro figli. Aveva un permesso di lavoro temporaneo per lavorare a Novosibirsk, nel sud della Siberia. Anche lui aveva un occhio nero, tagli e contusioni in tutto il volto. […] Shamsidin Fariduni ha 25 anni, è sposato e padre di un bambino. Era operaio in una fabbrica di parquet. […] Durante l’interrogatorio le forze dell’ordine russe lo hanno torturato con gli elettrodi attaccati ai testicoli. Sempre lui ha acquistato la Renault bianca che è servita per l’attentato. E ha probabilmente condotto un sopralluogo in zona il 7 marzo.

shamsuddin fariddun, uno dei terroristi della crocus city hall picchiato dai soldati russi

[…] Andrej Soldatov, uno dei massimi esperti di servizi segreti russi, dal 2020 vive in esilio a Londra, spiega oggi a Repubblica […] «i servizi hanno sempre torturato i detenuti in passato, ma non lo hanno mai reso pubblico. A giudicare dal modo in cui hanno diffuso i filmati delle torture degli attentatori, sembra che un nuovo livello di brutalità sia la nuova norma. Non riguarda solo i terroristi. Potrebbe toccare a chiunque, perché le nuove norme tendono ad espandersi molto rapidamente ad altre categorie di nemici». Ieri, riporta Reuters, Putin ha detto che lo scopo dell’attacco era quello di «seminare il panico». Ma mentre le forze russe avanzavano attraverso il teatro di guerra dell’Ucraina, ha detto, potrebbe anche essere stato inteso a «mostrare alla propria popolazione che non tutto è perduto per il regime di Kiev».

