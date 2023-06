IL MARKETING DELL'ORRORE - DOPO L'INCIDENTE A CASAL PALOCCO DOVE È MORTO IL PICCOLO MANUEL PROIETTI, IL CANALE ALTERNATIVO DI "THEBORDERLINE" CONTINUA A MACINARE CLIC - NELL’ULTIMO MESE I"THE HOUSE", PIÙ CENTRATO SU VITO LOIACONO, DETTO "ER MOTOSEGA" (IL RAGAZZO CHE PRENDEVA IN GIRO CHI GUIDAVA UNA SMART), HA RACCOLTO 20 MILA NUOVI ISCRITTI (+ 160%) E CINQUE I MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, PIÙ DELLA METÀ DI QUELLE COLLEZIONATE FINO A QUEL MOMENTO, NONOSTANTE I COMMENTI SIANO STATI DISATTIVATI E I VIDEO DEMONETIZZATI…

THE HOUSE IL CANALE ALTERNATIVO DI THEBORDERLINE

Estratto dell'articolo di M.C. per “la Repubblica”

Si chiama The House […] I The-Borderline hanno un secondo canale YouTube. Più centrato su Vito Loiacono, detto Er Motosega. I commenti? Disattivati […] Loiacono è uno dei tre membri fissi dei TheBorderline che in un video pubblicato su TikTok prima dello schianto che ha ucciso il piccolo Manuel a Casal Palocco si riprendeva con la Lamborghini Urus blu dell’incidente e prendeva in giro chi si mette al volante di una Smart.

I THEBORDERLINE CHIUDONO IL LORO CANALE YOUTUBE

Su YouTube, il secondo canale ha 61 video e 92.800 iscritti. In totale, dall’apertura datata 15 marzo 2021, ha collezionato 9,9 milioni di visualizzazioni. […] Dopo l’incidente il canale ha raccolto 20 mila nuovi iscritti (+ 160%). Cinque i milioni di visualizzazioni nell’ultimo mese. Praticamente più della metà di quelle collezionate fino a quel momento dal canale. Su The House non sono stati tolti i video e i dati indicano chiaramente lo spaventoso trend di crescita. Solo un milione e duecentomila visualizzazioni sono arrivate nell’ultima settimana.

Il canale può garantire un guadagno mensile stimato tra i 1.300 e i 20 mila euro.

THEBORDERLINE

L’ultima clip è stata pubblicata 12 giorni fa e per ospite, se così si può definire, ha Matteo Di Pietro, lo youtuber al volante della Lamborghini appena arrestato per omicidio stradale e lesioni. […] Presenza fissa. Almeno fino a due settimane fa. Perché dopo l’incidente, Loiacono ha preso le distanze dall’amico su Instagram: « Ci tengo a dire che io non mi sono mai messo al volante » . Fine dei TheBorderline. E pure di The House. Canali che, seppur senza poter più monetizzare, online continuano a macinare visualizzazioni.

