(ANSA) - LA POLIZIA DI PALERMO HA CHIUSO PIÙ DI MILLE TRA GRUPPI E PROFILI SOCIAL CHE PROMUOVEVANO VIAGGI ILLEGALI PER I MIGRANTI, DALLE COSTE DEL NORDAFRICA ALL'ITALIA – SI TRATTA PRINCIPALMENTE DI ACCOUNT DI TRAFFICANTI ATTIVI IN LIBIA E IN EGITTO CHE PUBBLICIZZAVANO LE LORO ATTIVITÀ SULLE PIATTAFORME, CON TANTO DI LISTINO PREZZI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E "PACCHETI VIP"

(ANSA) - Promuovevano viaggi illegali per i migranti, dalle coste nordafricane a quelle italiane. In alcuni casi, per attrarre nuovi clienti, offrivano prezzi scontati per donne e bambini, nonché veri e propri pacchetti viaggio per famiglie. La Polizia di Palermo ha svolto accertamenti su più di mille tra pagine, gruppi e profili social, che agivano come vere e proprie agenzie di viaggio: 728 sono stati chiusi e altri sono in corso di chiusura.

Si tratta prevalentemente di account in uso a trafficanti attivi in Libia, ma anche in Egitto, Paese dal quale non si registrano partenze di navi ma da dove le organizzazioni gestiscono i viaggi dei migranti. Alla chiusura delle pagine si è arrivati con la collaborazione di Meta. In particolare, la Polizia di Palermo, in collaborazione con la locale Sezione investigativa del Servizio centrale operativo e con il coordinamento dello Sco, ha avviato il monitoraggio delle pagine social ed i profili utilizzati dai trafficanti di esseri umani per promuovere i viaggi illegali dalle coste nordafricane a quelle nazionali.

Le analisi sono state condotte anche dai poliziotti della Squadra mobile di Palermo, partendo dal modello operativo usato dalle associazioni criminali, attive nel traffico di migranti, che si servono dei social network per pubblicizzare le proprie attività illegali e sponsorizzare i servizi di trasporto offerti ai migranti.

L'attività di analisi, partita nel novembre scorso, ha consentito di avviare indagini ed effettuare riscontri nell'ambito di inchieste in corso, nonché di acquisire informazioni su luoghi di partenza o transito dei migranti e su nuove modalità di trasporto, utili anche ai fini del monitoraggio del fenomeno e dello scambio informativo diretto con gli organismi di polizia libici e tunisini. Nei siti erano indicati il costo del viaggio, (circa 4.600 euro a persona) le modalità di pagamento (tramite trasferimenti sui circuiti money transfer) ed il tipo di viaggio garantito (ad esempio viaggi 'vip').

