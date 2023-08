8 ago 2023 18:27

MARTA FASCINA FINALMENTE POTRÀ RECITARE IN PUBBLICO IL RUOLO DELLA “VEDOVA” – LA DEPUTATA CAMPANA QUESTA SERA SARÀ IN TRIBUNA ALLO STADIO DI MONZA PER LA PRIMA EDIZIONE DEL “TROFEO SILVIO BERLUSCONI”. ACCANTO A LEI CI SARÀ PIER SILVIO – DAI FUNERALI DEL CAV È LA PRIMA USCITA PUBBLICA PER LA BIONDISSIMA 33ENNE, CHE NEI GIORNI SCORSI CI HA TENUTO A FAR SAPERE CHE “VIVE IMMERSA NEL LUTTO”, RINCHIUSA A VILLA SAN MARTINO (FORSE HA PAURA CHE I FIGLI DI SILVIO LE TOLGANO LE CHIAVI DI CASA?)