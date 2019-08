MARTEDÌ RUSPA! – È COMINCIATO LO SGOMBERO DEL CENTRO SOCIALE “XM24” A BOLOGNA: CARABINIERI E POLIZIA SONO ENTRATI DENTRO L’EDIFICIO OCCUPATO APRENDO UNA RETE E HANNO INIZIATO A FAR USCIRE LE PERSONE – ALCUNI “ATTIVISTI” SI SONO BARRICATI, ALTRI SONO SALITI SUL TETTO PER PROTESTA – RUSPE IN AZIONE, SALVINI GODE: “LA MUSICA È CAMBIATA” – VIDEO

Da www.ansa.it

bologna, sgombero centro sociale xm24 1

È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall'edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Chiuse alla circolazione le via adiacenti alla struttura: una parte di via Bolognese, la rotonda Alex Langer, via Fioravanti e via Tibaldi.

bologna, sgombero centro sociale xm24 3

Una parte degli attivisti è ancora all'interno, tre o quattro sono seduti sul tetto dell'ex mercato ortofrutticolo e sventolano bandiere.

Nel cortile del centro sociale, dove ci sono anche i Vigili del fuoco, è stata fatta entrare una ruspa. Quando il mezzo é entrato in azione, gli attivisti all'esterno, radunati in un parco, hanno iniziato a spingere le reti che delimitano l'area esterna dell'edificio. Accanto a loro la polizia in tenuta anti sommossa.

bologna, sgombero centro sociale xm24 2

Nel corso delle operazioni di sgombero è stata abbattuta un'altra porzione delle barricate, usando una ruspa e un altro mezzo più piccolo. Anche i Vigili del Fuoco sono entrati nella struttura. Alcuni attivisti sono arrampicati su piattaforme sospese cantando ed esibendo striscioni contro lo sgombero. Al momento alcuni agenti in tenuta anti sommossa hanno raggiunto il tetto del centro sociale-ricreativo-culturale 'Katia Bertasi' accanto a quello dell'ex mercato ortofrutticolo occupato e dove sono in presidio, dalle prime ore del mattino, una decina di attivisti.

bologna, sgombero centro sociale xm24 6

"Buongiorno Amici. Forze dell'Ordine impegnate fin dall'alba nello sgombero a Bologna del centro sociale Xm24. Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche RUSPE!". Così, sulla sua pagina Facebook, il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, commenta le operazioni di sgombero del centro sociale nel quartiere Bolognina della città emiliana.

bologna, sgombero centro sociale xm24 5 bologna, sgombero centro sociale xm24 4 bologna, sgombero centro sociale xm24 11 bologna, sgombero centro sociale xm24 8 bologna, sgombero centro sociale xm24 9 bologna, sgombero centro sociale xm24 bologna, sgombero centro sociale xm24 10 bologna, sgombero centro sociale xm24 7