18 mag 2023 09:21

MARTIN SCORSESE E LA SUA SOCIETA' DI PRODUZIONE “SIKELIA” SONO STATI PORTATI IN TRIBUNALE PER AVER FATTO MARCIA INDIETRO SU UN ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE - LA SOCIETA' DI PRODUZIONE BRITANNICA “OP-FORTITUDE”, CREATA APPOSITAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM, SOSTIENE CHE IL REGISTA HA ACCETTATO UN ACCONTO DI 500 MILA DOLLARI PER METTERE PERSONALMENTE ASSIEME UN CAST DI STAR DI GROSSO CALIBRO, MA POI SI SAREBBE RIFIUTATO DI RESTITUIRE LA CIFRA DOPO NON AVER CONCLUSO NULLA PER OLTRE UN ANNO…