MARZO PAZZERELLO: IL CALDO ANOMALO DURERÀ FINO A SABATO. POI ARRIVANO LE PIOGGE! – TRA LUNEDÌ E MARTEDÌ PROSSIMO LE TEMPERATURE TORNERANNO AD ABBASSARSI: SUL VERSANTE ADRIATICO SI ABBASSERANNO DI ALMENO 10 GRADI, CON NEVICATE FINO A 500-700 METRI. MA DURERÀ POCO…

Estratto da www.blitzquotidiano.it

Le previsioni meteo per i prossimi giorni? In sintesi, estrema sintesi: tempo mite e primaverile fino a sabato. E domenica? Domenica tornano invece le piogge.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che nella Giornata mondiale dell’Acqua, ricorda come “continui la grave siccità in Italia”.

“Le precipitazioni arriveranno dalla giornata di domenica ad iniziare dall’arco alpino con qualche nevicata oltre i 1200 metri. I fenomeni piovaschi saranno effimeri al Nord – aggiunge – e si sposteranno subito verso il Centro-Sud dove invece avremo un carico di maltempo. Tra lunedì e martedì rientreremo per un po’ nella stagione che ci ha appena lasciati: arriverà l’inverno sul versante adriatico con nevicate fino a 500-700 metri ed un crollo termico da lunedì a mercoledì di almeno 10 gradi. Il passaggio dovrebbe essere veloce e lasciare strascichi sul basso adriatico per qualche ora in più, ma in generale poi ritornerà la Primavera”. […]

