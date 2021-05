MASCELLONE A MASCELLATE - LUCA MARCHESI, IL MODELLO CHE SI DEFINISCE "L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA MANDIBOLA", BATTE IN RITIRATA: DOPO ESSERE STATO BOMBARDATO DI CRITICHE PER IL SUO MASCELLONE TRIANGOLARE, DETURPATO DA ORE DI ESERCIZIO, HA DECISO DI MOLLARE I SOCIAL – ALLA DOMANDA "PENSATE CHE SIA TROPPO?" È STATO INONDATO DA COMMENTI NEGATIVI E…

Da "www.lastampa.it"

Luca Marchesi BIG

Luca Marchesi si autodefinisce «l'amministratore delegato della mandibola». È così che si descrive sui suoi account Instagram e Tik Tok dove ha più di 900mila follower. Perché? La mandibola è proprio il tratto più caratteristico del suo viso: è praticamente triangolare. Il modello milanese, non è stato sempre così. Il drammatico cambiamento del suo volto è dovuto a ore e mesi di allenamento specifico.

Luca Marchesi

Il modello ha cambiato il suo volto e ora l'ha mostrato con orgoglio su TikTok. In un suo recente video, in cui mostra primi piani della sua mandibola segnata da mesi di allenamento, ha raggiunto più di 1,9 milioni di visite. Per i suoi esercizi utilizza un "Jawliner", uno strumento di ginnastica facciale che agisce sui muscoli della mandibola e della mascella. «Pensate che sia troppo?», ha chiesto ai suoi follower, e per molti lo è.

Luca Marchesi 2

Il video ha ricevuto tante visualizzazioni quanti commenti, e la maggior parte sono estremamente critici. Stanco di essere insultato, Marchesi valuta l'opzione di lasciare i social network.

La voglia di trasformare il proprio corpo è iniziata sin dall'adolescenza. Ha rivelato che quando aveva 18 anni pesava 104 chili e la sua mandibola non era affatto "squadrata". La sua faccia tonda lo tormentava: «Non era un buon momento, avevo appena rotto con la mia ragazza, avevo preso troppo peso».

Pochi mesi dopo, Marchesi iniziò a cercare un ingaggio presso agenzie per modelli, ma ricevendo solo rifiuti a causa del peso e del viso "rotondo". Da lì è cominciata la sua trasformazione, ha perso peso velocemente quindi si è concentrato sulla mandibola. Ora di quel viso tondo non è rimasto più niente.

Luca Marchesi 4 Luca Marchesi 3