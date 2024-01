MASCHERINA (E LOCKDOWN), VI CONOSCO! - IL GOVERNO HA PRESENTATO IL NUOVO PIANO PANDEMICO PER IL 2024-2028, MA COSA CAMBIA RISPETTO A QUELLO PRECEDENTE? - NEL DOCUMENTO VENGONO INDICATI I 10 GRUPPI DI VIRUS CON POTENZIALE EPIDEMICO E PANDEMICO E LE 4 FASI PER SEVERITÀ DI IMPATTO DELLA MALATTIA - LA LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI E LA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ SARANNO NECESSARIE SOLO IN CASI DI "GRAVITÀ STRAORDINARIA"

Estratto dell'articolo di M.Ev. per “il Messaggero”

Nella fase più grave di una ipotetica nuova pandemia il piano 2024-2028 del Ministero della Salute ipotizza anche chiusure dei luoghi di lavoro e restrizioni degli spostamenti. […]

Nei giorni scorsi il Governo ha completato l'aggiornamento del Piano pandemico 2024-2028 da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni. Sono 218 pagine che ipotizzano cosa fare se dovesse ripetersi una emergenza come quella del Covid. Spiegano al Ministero della Salute: «È opportuno sottolineare come il Piano rappresenta un'evoluzione rispetto a quello precedente, indirizzato alla prevenzione di una pandemia influenzale, e potrà implementare, tra l'altro, misure concrete come il potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione, l'ampliamento della rete dei Laboratori di Microbiologia e Virologia, il potenziamento della ricerca».

Sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità sono dieci i gruppi di virus con potenziale epidemico e pandemico: Adenovirus, Coronavirus, Enterovirus, Henipavirus, Orthomyxovirus, Orthopoxvirus, Paramyxovirus, Respirovirus, Rhinovirus e Rubulavirus. […] C'è poi il tema della "malattia X", che secondo l'Oms resta sempre uno scenario per il quale tenersi pronti. Cosa prevede il nuovo piano pandemico?

Vengono indicate 4 fasi per severità di impatto della malattia in caso di patogeno respiratorio a trasmissione aerea e/o droplets. Nel terzo (gravità alta) si parla di misure come obbligo delle mascherine o Dpi per popolazione generale e lavoratori, chiusura delle scuole e delle Università, misure per ridurre l'affollamento dei trasporti. Nel quarto (gravità straordinaria) c'è appunto la limitazione degli spostamenti.

Si legge: in condizioni emergenziali può infatti diventare «necessario imporre limitazioni alle libertà dei singoli individui al fine di tutelare la salute della collettività». Una precisazione riguarda però la durata di tali misure: «Eventuali restrizioni alla libertà individuale - si legge - devono rimanere in vigore solamente lo stretto necessario ed essere proporzionate sia alla probabilità sia all'entità dell'evento, affinché i rischi e i danni che potrebbero derivare per i singoli individui siano contenuti e inferiori al beneficio collettivo auspicato».

Viene spiegato: «L'isolamento di intere comunità o l'interruzione di attività sociali, come la scuola, possono costituire un mezzo per limitare i contagi ma anche l'esperienza del Covid ha mostrato come siano difficilmente sostenibili per lunghi periodi senza conseguenze sul benessere della popolazione e sulla sostenibilità economica».

