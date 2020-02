3 feb 2020 08:04

MASCHICIDIO! - PER L’OMICIDIO DI VINCENZO CORDÌ, BRUCIATO VIVO IN AUTO, E’ STATA ARRESTATA LA MOGLIE - LA DONNA E’ FINITA IN MANETTE INSIEME ALL’AMANTE E AL FIGLIO DEL PRIMO MATRIMONIO - L’UOMO ERA STATO TROVATO CARBONIZZATO A ROCCELLA JONICA, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, NEL NOVEMBRE SCORSO…