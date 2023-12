I MASCHIETTI PREFERISCONO LE PROSTITUTE AL BLACK FRIDAY! - I DATI MOSTRANO CHE GLI ARRAPATI SONO MOLTI DI PIÙ RISPETTO A CHI È INTERESSATO AGLI SCONTI - NELLA SETTIMANA DELLE PROMOZIONI LA PAROLA "ESCORT" È STATA CERCATA SU INTERNET MOLTO DI PIÙ RISPETTO A "OFFERTA BLACK FRIDAY" (NONOSTANTE LE PROSTITUTE NON FACCIANO MAI PROMOZIONI) - MEDIAMENTE IL COSTO PER UNA PRESTAZIONE SI AGGIRA INTORNO AI 200 EURO MA C'È ANCHE CHI DECIDE DI...

Comunicato stampa “Escort Advisor”

escort 19

Black Friday: il “venerdì nero”, da anni segna l’inizio di un periodo di offerte su ogni categoria di prodotto o servizio, con l’eccezione del sesso a pagamento, settore dove non sembra primeggiare lo sconto. Molti frequentatori delle sex workers, nonostante non ci siano offerte, continuano a preferire l’happy ending allo shopping e non rinunciano alla compagnia delle professioniste del sesso. Lo testimoniano i dati di una ricerca di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.

escort 24

Secondo questa analisi, redatta con i dati di Google Trends, in questo periodo la ricerca di offerte on line legate al Black Friday è notevolmente inferiore rispetto alla ricerca di incontri con escort. Il dato di Google Trends registra una maggior frequenza di ricerca della parola “escort” in confronto a “offerta black friday” o “sconti black friday” negli ultimi 7 giorni. Si posiziona nella fascia intermedia la parola “Trans”, che conferma sempre notevole interesse tra le ricerche più diffuse.

escort 18

Un parametro che ancora una volta delinea un forte interesse per gli incontri di sesso a pagamento, le stesse professioniste non cedono alla tentazione di scontare le loro prestazioni, ma talvolta scelgono di allinearsi alle opportunità dettate dal periodo, come la escort Andrea All Inclusive, di Verona, che si pubblicizza sul sito Escort Advisor da più di 6 anni.

"Non concepisco lo sconto per una mia prestazione, sono una professionista ed il mio profilo su Escort Advisor parla chiaro, ho scritto tutti i particolari per un incontro con me e sono molto attenta alla soddisfazione del cliente, oltre che alla mia naturalmente – racconta - è giusto comunque concedere qualcosa, ma io ho scelto come strategia di offrire un extra time o di soddisfare una fantasia hot di coloro che scelgono un incontro con me".

escort 8

Uno spiccato spirito manageriale in un settore in continua crescita: ritornano anche senza questo bonus - aggiunge Andrea - perché il mio servizio all inclusive è un patto chiaro fin dall’inizio, nella mia tariffa è tutto compreso, unico limite il mio tempo: non concedo più di un’ora e programmo non più di tre appuntamenti al giorno, perché ho anche una vita privata.

La sua formula “all inclusive” prevede duecento euro di compenso e una scelta libera nelle prestazioni, così si legge nella sua presentazione. "Non mi va di interrompere con continue richieste quando l’appetito del mio visitatore aumenta - prosegue Andrea - si rompe il fascino e la poesia di un incontro, preferisco così, mezz’ora di accoglienza con caffè o un prosecco dipende dall’ora e dai gusti, e i saluti finali, nel mezzo puro piacere senza distrazioni."

escort

Anche le professioniste del sesso a pagamento scelgono strumenti più moderni per promuoversi mantenendo una media prezzi, per una prestazione standard, di 100€ per le città di Milano e Roma, 97 per Bologna, 96€ per Firenze e Genova, poco più di 90€ a Napoli, Bari e Venezia. Il dato della media prezzi è calcolato dalle indicazioni che gli utenti forniscono con le recensioni scritte su Escort Advisor.

escort bbw escort trans (4) escort 25