E’ forse il “sogno” di molti ristoratori stressati, prendere a schiaffi i propri clienti. C’è chi è riuscito a trasformarlo in realtà e pure a guadagnarci. È il caso di un ristorante situato in Giappone, Shachihokoya. Uno dei loro prodotti di punta nel menu è lo schiaffo. Non si tratta di un gioco di parole o del nome del piatto, ma di veri e propri schiaffi ai clienti. Il posto propone gli schiaffoni a 300 yen, circa due euro.

Nel menù del ristorante schiaffi dalle cameriere

Non è un menù nuovo, ma recentemente ha guadagnato popolarità grazie ad un video condiviso sui social network. Mostra come viene offerta questa esperienza. Diverse donne che lavorano per il ristorante schiaffeggiano i clienti.

I clienti pagano 1,86 euro per schiaffo. Il ristorante è aperto dal 2012 e questi schiaffi sono stati accolti con grande entusiasmo tra i frequentatori del locale. Questa è una delle proposte offerte in città. Il ristorante si trova nella città di Nagoya, una delle città più grandi del paese. Il ristorante ha ospitato vari eventi ed è apparso in TV, con belle donne pronte a servire cibo e schiaffi.

Ma perché farsi prendere a schiaffi piace?

Negli ultimi anni le tv hanno reso popolare una competizione chiamata “Power Slap” o “Slap Fight”, in cui due persone, uomini o donne, si alternano nello schiaffeggiarsi con l’obiettivo di abbattere l’avversario e vincere. Questa, che inizialmente poteva essere considerata un’attività informale, si è evoluta fino a raggiungere un livello professionale, organizzata dall’UFC. Nonostante molte persone, o magari gruppi di amici, lo facciano per puro divertimento, la cosa “pazzesca” è che ora un ristorante è andato oltre offrendolo come servizio, quindi l’amore per questi duelli sembra continuare ad evolversi.

