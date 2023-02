24 feb 2023 19:55

UN MASSACRO IN BUCA D'ANGOLO – IN BRASILE DUE RAGAZZI DI 22 E 27 ANNI, DOPO AVER PERSO A BILIARDO IN UN BAR, HANNO SPARATO E UCCISO SETTE PERSONE CHE STAVANO NEL LOCALE (TRA CUI UNA BAMBINA DI 12 ANNI) – IN PALIO C’ERA UN MUCCHIO DI SOLDI E I DUE PERDENTI, PER NON PAGARE, HANNO SBROCCATO E COMPIUTO UNA STRAGE – VIDEO!