UN MASSACRO NON È UNO SHOW - RAN BALICER, PROFESSORE DELL'UNIVERSITÀ DI BEER SHEVA, LANCIA L’ALLARME SU “BEARING WITNESS - THE OCTOBER 7TH MASSACRE”, IL FILM DI 47 MINUTI CON LE IMMAGINI DELLE GOPRO DEI TERRORISTI DI HAMAS: “PUÒ PROVOCARE DANNI GRAVI E PROLUNGATI ALLA SALUTE MENTALE E OCCORRE ASTENERSI DAL GUARDARLO. ANCHE SE CREDETE DI ESSERE FORTI, NON PROVATE” – L’ESERCITO ISRAELIANO NEGA CHE IL FILMATO SIA SUL WEB: "VIENE FATTO VEDERE PER LEGITTIMARE L’OPERAZIONE SU GAZA..."

(ANSA) - "Quel film puo' provocare danni gravi e prolungati alla salute mentale ed occorre astenersi dal guardarlo. Anche se credete di essere forti, non provate. Avvertite anche i vostri familiari". Questo l'appello lanciato oggi da Ran Balicer, professore di salute pubblica dell'Università di Beer Sheva, dopo che sui social in Israele si era sparsa la voce che sia adesso possibile vedere sul web 'Bearing Witness - The October 7th Massacre'.

Si tratta di un film di 47 minuti che raccoglie immagini riprese dai GoPro dei commando di Hamas durante le efferatezze del 7 ottobre nei kibbutz e nelle cittadine del Negev. Il portavoce militare Daniel Hagari ha intanto smentito che quel film sia effettivamente rintracciabile sul web, Si tratta, a suo parere, di 'Fake news'. "Noi lo mostriamo solo a pubblici ristretti, a politici in posizioni di responsabilità, ad esponenti dei media e ad influencer, in Israele e all'estero, ma a condizione che essi non lo rilancino oltre''.

L'obiettivo, ha spiegato, è accrescere la legittimazione per l'operazione delle forze armate a Gaza. Ieri 'Bearing Witness' è stato mostrato anche a Los Angeles di fronte a 300 esponenti dell'industria cinematografica di Hollywood.

